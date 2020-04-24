NBA受到疫情衝擊無法比賽，底特律活塞「幹籃哥」葛里芬（Blake Griffin）決定帶孩子走出戶外到籃球場投籃，不過卻被八卦媒體《TMZSports》拍到他瘋狂打鐵，甚至還在孩子面前投出籃外空心，俗稱麵包球，影片曝光後，葛里芬也在推特發文做回應。

《TMZ Sports》近日拍到葛里芬和孩子到公園投籃，從他們拍到影片畫面來看，葛里芬不僅在孩子面前投出籃外空心，簡單的投籃也頻頻打鐵，就連在籃下的擦板都放不進，還被笑是因為隔離太久導致身體有些生鏽。

影片曝光後，葛里芬稍早也做出反擊，他在推特發文打道：「幫你換個標題『一個成年男人躲著草叢後面偷拍一個爸爸和小孩在公園玩』。」

葛里芬上季在活塞表現出色，場均24.5分，7.5個籃板和5.4次助攻讓他入選全明星賽以及年度第三陣容，不過季後賽打完後，他決定去動刀治療左膝傷勢，雖然感在開季復出，但也影響表現，打了18場比賽又進廠維修，留下15.5分、4.7籃板的成績。

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(中時電子報)