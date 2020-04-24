新冠肺炎疫情方興未艾，台南市政府每天有2000公務員與民眾出入洽公，台南菁英扶輪社發動捐款，購買一批醫用防護鏡、防疫筆與防疫隔板，陸續捐贈給台南市政府與成大、奇美醫院，與公務、醫療機構一起攜手抗疫。

台灣新冠肺炎疫情4月起起伏，從清明連假出遊潮引發危機感，到連續零確診的小確幸，再暴發國軍敦睦艦隊士兵染疫缺口，民眾心情擺盪像洗三溫暖，相關公務機關與醫療單位因為疫情疲於奔命，陸續有民間社團自動贊助防疫物資，為公務員與醫療人員打氣鼓舞。

台南菁英扶輪社這次捐贈600個醫用防護鏡、1萬支防疫筆、100個防疫隔板與100個筆盒，提供給台南市政府，未來將用在11個地政事務所與18個戶政事務所使用。

台南菁英扶輪社社長張信雄表示，除了醫療人員，公務人員在這次防疫也站在執行第一線上，民間社團希望透過捐助機會，展現守護公僕的愛心，下周更有一批防護鏡與防護衣要捐往日本大阪市，希望社會「隔離病毒、不隔離愛」。

台南市長黃偉哲表示，台南市政府所屬機關眾多，許多單位公務員的工作需要接觸民眾，防疫物資對這些基層員工的保護就很重要，民間企業捐贈隔板、防護鏡與防疫筆，對第一線人員都非常實用，樂見民間與政府互相協助，齊心防疫。

(中時 )