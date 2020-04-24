本週一（4/20）油價史無前例落入負值後，美國石油公司的末日前景又成為市場關注焦點。雖然目前（4/23 20:15）西德州原油（WTI）價格又從低點大幅反彈，6月期貨合約價站上15美元，7月期貨合約價站上22美元（下圖），但是在核心問題（減產幅度過小、需求萎縮過大、儲存空間即將用罄）尚未解決前，油價的劇烈波動顯然不會結束。

圖文/日日牛提供

對美國石油公司來說，因為肺炎疫情而嚴重供過於求的油市是噩夢的源頭。下圖是獨立投研機構Alpine Macro根據OPEC+最新減產協議以及美國能源情報署（EIA）最新油市展望所預估的供需走勢，可以看到目前全球石油需求（藍線）和供給（紅線）的落差極大，若減產幅度未能進一步加大，需求要追上供給預計最快也要到下半年之後。

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每桶不到20美元的油價對美國石油公司來說，則是噩夢成真。美國達拉斯聯儲銀行在一個月前曾對美國油氣業者做過調查，下圖是這份調查的結果之一，顯示不同地區石油業者（包括頁岩油和非頁岩油）需要WTI油價落在多少價位以支應其基本營運成本，可以看到每桶23美元到36美元是其成本區間，平均成本則是30美元，儘管這價位已經比去年平均成本（33美元 / 桶）更低，但是目前WTI油價每桶連20美元都不到，幾乎讓所有美國石油業者都在做賠錢生意。

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當時該調查的另一項問題是：『如果WTI油價維持在每桶40美元不變，貴公司可以撐多久？』。下圖是回應結果，有47%的受訪公司認為可以撐4年或更久，認為撐不到1年的有15%，只能撐1至2年的有24%，等於有接近四成的公司認為無法在每桶40美元的情況下支撐超過2年，而現在的油價還不到40美元的一半，這些公司又能在這種價位下撐多久呢？

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令人感嘆的是，當時回收的問卷回覆中，有些公司就已經預見了由於沙、俄兩國的價格戰以及肺炎疫情影響，油價將可能下探每桶15美元，如今也竟然成真了（至於負油價… 相信當時所有人都始料未及）。

4月初開始有些體質孱弱的美國石油公司（如Whiting Petroleum）就已撐不住聲請破產，現在油價更進一步下殺，可能倒下的公司將會更多。挪威能源諮詢公司Rystad Energy頁岩油研究部門主管Artem Abramov日前表示，30美元的油價已經相當糟糕，一旦降至20美元或10美元就是噩夢來臨，因為許多石油公司在多頭時期背負太多債務，恐無法熬過這波寒流。Artem Abramov估計，油價若在20美元，2021年底前會有533家石油探勘和生產（E&P）公司聲請破產，落至10美元則聲請破產的公司可能會超過1100多家。

能源公司佔美國高收益債券和投資級債券的比重分別約為15%和10%，石油公司若現破產潮將造成違約風險上升，這是投資人該稍加留意的地方。不過，川普政府應該不會坐視美國油氣產業陷入絕境，前天（4/21）在推特上又再次強調不會讓這些業者失望，並已交辦能源部長和財政部長擬定計畫提供紓困資金。

本文由日日牛授權轉載，原文開載於PressPlay

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(中時電子報)