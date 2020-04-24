機靈女行員發現有異，緊急通報警方協助阻詐。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市戴姓老翁日前接獲自稱理財公司LINE來電，告知能協助承購未上市股票，他不疑有詐，23日前往石岡區農會欲匯款，眼尖行員察覺有異報警，在員警及行員耐心解釋及勸導下，戴翁恍然大悟，成功保住老本60萬元。

東勢警分局指出，23日早上9時許，石岡分駐所接獲石岡區農會通報，73歲戴姓老翁疑似遭詐騙，請員警立即到場協助，石岡所警員賴永晉獲報後立即前往了解。

賴永晉到場後，農會行員向他表示，老翁日前接獲自稱是理財公司員工LINE來電，告知能協助承購未上市股票用以投資理財，隨後收到宅急便寄送的匯款單，要求匯款到其指定帳戶。

行員因覺得有異，先打電話至該匯款帳戶銀行詢問此帳戶有無異常，才發現疑似為詐騙集團帳戶，因此通報警方前來處理。員警立即聯繫分駐所同仁協助查證該匯款帳戶是否為警示帳戶，確定為警示帳戶後在員警與行員耐心解釋下，老翁才恍然大悟，原來差點被「假投資真詐騙」手法騙了，他非常感謝行員及員警機警，才能保住自己積蓄。

東勢警分局表示，警方能順利及時阻止這起詐騙案，是在農會行員與員警通力合作下完成，未來警方將持續加強與轄內金融機構合作，強化行員的臨櫃關懷提問，如發現民眾疑似遭受詐騙，立即通知警方到場處理，以維民眾財產安全。

(中時 )