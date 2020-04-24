高雄市2014年發生的石化氣爆案出現大逆轉，24日上午高雄高分院宣判推翻一審判決，認定只有負責工程驗收的公務人員有疏失，前陳菊市長時期的府祕書長趙建喬等人改判減刑，廠商則改判無罪。判決原因曝光，也讓不少網友直呼，「大菊為重」。

2014年7月31日晚上11點59分，高雄市凱旋、一心、三多路段因丙烯外洩導致氣爆，造成搶救的警義消、路過民眾等32人死亡、321人輕重傷。

2018年5月高雄地院宣判一審，認定市府與廠商均有疏失全判刑，當年負責氣爆箱涵驗收的前高巿府祕書長趙建喬、負責驗收的副工程司楊宗仁、監工邱炳文等3人各判4年10月。榮化董事長李謀偉、大社廠長王溪州、值班組長蔡永堅、工程師沈銘修、操作領班李瑞麟、控操作員黃進銘各判4年。華運工程師陳佳亨、領班黃建發、控制室現場操作員洪光林等3人各判4年6月。

據《中時》今24日報導判決內容，二審法官認為，「箱涵包覆易燃氣體丙烯的輸送管線，造成管線鏽蝕、氣體外洩，是此案肇因。且28年來相關公務人員，時任下水道工程處幫工程司的趙建喬等3人，在監工、初驗、驗收等過程不實，導致高雄市民日夜處於危險之中，因此仍判趙建喬、楊宗仁、邱炳文3人有罪，但在考量多數被害人獲賠、市府陸續進行災後重建等補救，改輕判市府相關3人。

至於榮化、華運公司一干人等，當天值班、應變行為並無不當，非肇事主因獲判無罪」。

相關資訊經轉傳至PTT論壇，網友紛紛表示，「大菊為重」、「大菊為重，方丈為人你知道的」、「這28年來，經手多少承辦人員，菊朝都沒有做相關的檢視維護之類的嗎？」、「DPP德政」、「二審而已，有三審再看」、「綠營蟑螂也要把氣爆推給韓國瑜？當十多年市長連最基本的都沒改善，可以去吃…了」、「笑死，高雄人還有人挺陳菊」、「氣爆時誰執政就是當責者了」。

但也有網友認為「1990-1998都是吳敦義當市長耶」、「白賊義出來負責」、「韓導出來講話啊」。

(中時電子報)