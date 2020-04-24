奇美博物館推出《奇美森友會》，入館可召喚動物朋友來相伴，臉書小編逗趣旁白讓人莞爾。(奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真)

奇美博物館推出《奇美森友會》，入館可召喚動物朋友來相伴，臉書小編逗趣旁白讓人莞爾。(奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真)

新冠肺炎讓全球各地民眾宅在家，帶動《動物森友會》遊戲風靡全球，奇美博物館搭上這股風潮，順勢推出《奇美森友會》，民眾進入奇美博物館打開手機Google搜尋動物進入AR模式就能與動物在博物館相遇；館方表示，疫情衝擊民眾出門意願，希望透過另類詮釋宣傳博物館手法，帶給民眾療癒之感。

奇美博物館官網小編結合網路免費3D動物AR圖案連結，推出《奇美森友會》影片，逗趣畫面配上小編超有創意的旁白，以「想像力就是博物館的超能力」下註解，讓很多網友直呼很有哏，也有不少遊客留言表示「好有趣，想去博物館體驗看看。」小

館方表示，民眾進入博物館打開手機Google搜尋動物名稱，點選「透過3D模式檢視」進入AR模式，就可以看到動物們在博物館，歡迎民眾前來體驗。館方也提醒，博物館內部展廳目前可供參觀民眾可以拍照，但不開放錄影，所以民眾如果進入展廳，可以拍出動物定格畫面的效果，但無法錄影，博物館展廳外則無此限。

(中時 )