唐振剛在《世界第一等》抵達巴基斯坦傳統市場介紹珍稀動物，罕見的垂耳羊更是令他忍不住直呼「好可愛！」市場主人安排讓他品嚐新鮮羊奶，「主人熱情贊助，要我直接用嘴接羊奶，沒想到對不準噴得我滿臉都是，連鼻孔裡都是羊奶，第一次這樣喝溫熱新鮮羊奶，感覺很不錯！」

巴基斯坦平交道數量少，每次等候火車通行都要長達10分鐘，以至於當地人會搏命將機車騎上天橋以利通行。他形容天橋面積狹小，來往車輛稍有不慎就可能產生擦撞，「過程超危險！我們也目睹其他車輛擦撞，沒想到下一秒後車居然也因為不專心直接撞上我們，車子整個壓到我腿上，好在只是輕微擦撞，有驚無險。」因他長得白白的很可愛，還有人突然伸手要捏他的臉，反應不及的他震驚地說：「剛剛發生了什麼事？」

一抵達曾造成國際媒體爭相報導的「剪刀手愛德華」理髮廳時，只見理髮師一手就拿10把剪刀在替客人剪頭髮，為了安全起見，他就從一次拿5把剪刀開始學起，偏偏過程中剪刀一直從手中滑落，兩光的技巧也讓客人臉部表情大變，「其實我比客人還緊張，因為這麼多把剪刀力道根本無法掌控，手會抽筋耶！」同時理髮師還變化各式手法，甚至把剪刀數量增加到一次拿12把，他讚嘆：「真的是人刀合一！」

(中時 )