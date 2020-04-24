本週《覆活》劇情，任容萱遭灌醉被帶去摩鐵、險些遭非禮，邱勝翊在最後一刻二度上演英雄救美。邱勝翊在《覆活》繼日前秀出英雄救美公主抱橋段後，這回帥氣「滑壘」潛進摩鐵裡，去拯救女主角。任容萱在酒醉戲中，「盧」功演技了得，拍攝當下現場笑聲不斷， 任容萱也透露，酒醉模樣是根據曾合作過的演員表演來模仿的，她透露自己喝醉後模樣：「講話會無比的大聲，像拿著大聲公一樣！」並且情緒起伏大，會一下子又哭又笑。

任容萱劇中喝醉酒，教訓囉唆的邱勝翊。（圖／八大）

提到滑進摩鐵的劇情，邱勝翊說，因為描寫的很危急，他要衝刺跑步滑進電捲門再進入房間，「這顆鏡頭看起來很厲害很帥氣，回到家卻是全身瘀青蠻痛的。」但看到成果，就覺得一切都值得。

任容萱超真實詮釋喝醉的模樣，讓拍攝現場笑聲不斷。（圖／八大）

劇中任容萱酒醉神智不清，聽到身旁的邱勝翊囉嗦不停，突然反扭他手臂要他閉嘴。現場武術指導協助兩人套招，過程中兩人一試就上手很順利完成動作，邱勝翊笑說：「我只要演出稍微痛苦的表情。」任容萱表示，小時候任爸曾強迫她要學防身術，「每天都要教我一兩招，並且反覆練習，跟他對招，以前覺得很煩，派不上用場，但還是會乖乖配合爸爸，現在都忘光光了。」

邱勝翊私下不菸不酒。（圖／八大）

而現實生活中不菸不酒的邱勝翊，雖然沒有喝醉酒的經驗，卻有送醉友回家的慘痛經驗。因當時就在快要到朋友家的時候，對方忍不住吐在他車上，「那個味道在我腦海揮之不去。」因為有了這樣的經驗，他笑說，之後只要喝醉酒的朋友他都拒載。

《覆活》推出可愛的LINE貼圖。（圖／八大）

根據網路溫度計最新公布的台劇網路口碑調查，台視、八大原創戲劇《覆活》的好評影響力躍居全台之冠，網路聲量則躍居全台排名第4，同時《覆活》與LINE TV合作，將推出16款邱勝翊與任容萱限定情境貼圖，預計於28日(下週二)上架，屆時只要在LINE TV觀看《覆活》五分鐘，就可以免費下載貼圖使用。

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(中時電子報)