歐系外資針對神盾(6462)出具最新研究報告，認為在新冠肺炎疫情衝擊智慧型手機銷量、加上匯頂的競爭將在2021年加劇，調降神盾評等由優於大盤到中立、目標價從195元下調至160元。

歐系外資表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，神盾第二季營運恐受到影響，主要是因為，根據技術團隊研究顯示，印度約佔三星總產量的25%，一些入門級A系列智能手機，如A31、A41主要在印度生產，儘管神盾的三星出貨量主要是在越南製造，印度的最終組裝也將在短期內減緩模塊製造商的投入，自去年第4季度起，神盾已開始為華為試生產其光學指紋解決方案，並且該數量有望在第2季度增加，且神盾還計劃在下半年打進OPPO，估計在需求疲軟的情況下，但因基期低，故神盾2020年向大陸客戶的出貨量可能會強勁增長，不過，新客戶的增加不足以抵消三星銷量的下降，我們認為其第二季度銷售額將季減少4%。

歐系外資表示，匯頂對神盾的威脅，恐在2021年變的更大，匯頂最近宣布已開始為三星的A71 5G型號提供光學式顯示屏指紋解決方案，根據IDC的數據顯示，2019年A70系列的總發貨量約為600萬，故目前初估分配給匯頂的數量可能非常低，有可能僅限於採用Exynos處理器的A71 5G，且僅針對大陸市場，看好神盾在2020年仍將在三星市場中保持約95%的市佔率，但由於新冠肺炎疫情的爆發，某些下半年型號可能會被上半年型號取代，因此其市場份額可能會有所上升，但這並不是代表銷售量，調降神盾評等由優於大盤到中立、目標價從195元下調至160元，同時也下修今明年每股盈餘預估，降幅分別為16%、31%。

展望2021年，歐系外資表示，神盾可能面臨來自匯頂更多威脅，一部分來自三星打算平衡供應鏈的計畫，估計神盾佔比三星的市佔率在2021年將下降至約70%，且由於三星平均售價下降，導致三星的銷售增長有限，儘管如此，預計神盾在2021年大陸品牌的光學顯示屏下指紋的出貨量將進一步增長，年增長幅度上看2成。

神盾擁有多種新產品/技術，例如全螢幕指紋感應、OLED的大面積感應、AI芯片、ToF感應、MEMS OIS，以及超薄光學顯示器下指紋。對於大尺寸傳感器，由於全螢幕LCD傳感器可能會在下半年或明年上半年後期獲得Android客戶的設計雙贏，而LCD iPhone也對該技術感興趣，但我們認為該技術很可能在2022年被採用，相信包括AI在內的其他產品在芯片上，ToF(飛時測距)傳感和MEMS OIS(微機電/光學防手震)在未來12個月內貢獻不大。

(時報資訊)