果農向台中市副市長令狐榮達說明受損情況。（台中市新聞局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市梨山地區農作物霜害嚴重，台中市副市長令狐榮達23親赴梨山視察受災情況時表示，他已請農業局、公所儘速勘查災損，積極協助農民向中央申請現金救助，市府並加碼補助災後恢復生產所需資材，明年更將補助高山茶園設置防霜網，全力減少農民損失。

令狐榮達指出，13日低溫造成霜害嚴重，農民損失慘重，除了中央現金救助外，市府並依據《台中市農業災害復建補助作業要點》規定，研擬專案計畫，加碼補助災後恢復生產所需資材，溫帶果樹每公頃最高補助2萬元，茶每公頃最高補助1萬元，盼協助農民度過難關。

種植甜柿、桃子、梨等果樹黃姓果農表示，霜害造成許多果實胚胎、子房等黑掉，越高海拔損失越嚴重；梨山陳姓茶農說，梨山地區茶園約7至9成受損。

令狐榮達指出，針對果園遭遇天然災害，原本即有補助農民設置預防性設施防風網；為照顧茶農，明年更將加碼補助高山茶園設置防霜網，額度為每坪675元，每0.1公頃最高補助25坪，降低霜害對茶園造成的損害。

農業局長蔡精強表示，此次霜害損，初估受災面積約700公頃，損失金額約1億4634萬元，其中茶正值產季，嫩芽受霜害褐化，被害面積約180公頃，損害程度約90％；梨樹時逢幼果生長期，幼果褐化，被害面積約260公頃，損害程度約35％。

蔡精強指出，梨山地區農損已達現金救助標準，行政院農委會已公告梨山地區為現金救助地區，凡位於和平區七卡段等38地段合法栽培的茶、水蜜桃、甜柿、梨及蘋果等農田，災害損失率達20％以上，即可申請現金救助，果樹每公頃9萬元、茶每公頃5萬元，請受災農民即日起至4月30日，向和平區公所提出申請。

(中時 )