高雄石化氣爆案高雄高分院今宣判，依業務過失致死罪判高雄市府官員趙建喬等3人2年6個月至3年6個月徒刑；李長榮化工董事長李謀偉等9人改判無罪。李謀偉聲明稿表示，謝謝法院的無罪判決，得知消息後心情平靜，官司時間已長，一直用平常心來看待判決，但有一件事不變，榮化在高雄氣爆案的陪伴不會終止。

李謀偉強調，高雄氣爆是個難以抹滅的悲劇，個人會盡一切的努力，與政府相關部門及業界合作，引進國際先進的技術和經驗，找出工安管理隱藏的漏洞並改善之，避免類似的悲劇在台灣再度發生。

此外，李謀偉進一步提及，我與其他被告同仁，已啟動財團法人高雄市關懷氣爆受難者社會福利基金會的籌設，以便補助受難者中碩士以上學位的進修、職業訓練的經費，以及鼓勵受難者對社會公益的參與，藉以補足善款與公部門未予協助的部分，並延續我們榮化志工隊的精神，持續陪伴受難者與家人，並幫助他們重新出發 。

(工商 )