高雄市長韓國瑜面臨被罷免危機，為反制罷韓行動，韓粉將標靶指向時代力量高雄市議員黃捷身上，在2月發起罷黃連署活動。如今三個月過去，一位參與連署的高雄在地太太直言，現在罷黃已無影無蹤，連志工身影都不見了 。

為反制罷韓第二階段連署，韓粉今年2月開始密集在相關臉書社團發起「罷黃」連署資訊，據悉，罷黃團體稱第一階段已過，目前要往第二階段邁進。針對罷黃聲浪出現，黃捷接受媒體採訪時表示，「自己其實不擔心，她會以平常心看待，畢竟這是公民意志的一種展現」。

如今三個月過去，罷韓已經成案，但罷黃卻始終無聲無息。對此，家住鳳山挺罷黃的蘇太太接受《毅傳媒》採訪時表示，當初很多國民黨支持者都有接到罷黃連署消息，她也有去簽署，但她將連署書拿回去給同是國民黨員的老公和婆婆簽署，他們都不願意簽，直言為什麼要罷免黃捷？而之後，罷黃就漸漸消失，志工也都沒看到了。

(中時電子報)