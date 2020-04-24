台北市有1名50歲的李姓水產批發商，因之前被人倒債，還因債務糾紛被人毆打，認為自己被當「肉腳」，讓人瞧不起，竟改造火力相當強大的槍枝傍身，台北市警方循線上門搜索，在李男承租的辦公室找到4支長槍、8把短槍及123枚子彈，李男坦承所有，並表示會鑽研改槍，以後看到債主：「見一個轟一個」。

警方調查，李姓水產批發商在新北市中和地區經營水產批發生意，多年前因債務糾紛遭人毆打，近年又發生被往來商店倒帳糾紛，在新仇舊恨下，原本就對模型槍有興趣的他，便蒐羅特定模型槍械，並上網購買工具自行鑽研改造槍枝。

為免被人發現，李嫌涉嫌將在中和承租冷凍庫以及辦公室，暗中兼作地下兵工廠改造槍枝，並製作筆記本鑽研槍管、膛線等改造手法和心得，作為參考依據。

中山分局警方獲報，鎖定涉案的李男，並在李男承租的辦公室查獲2把改造M4衝鋒槍、1把烏茲衝鋒槍以及1把霰彈槍，8枝短槍，以及5顆霰彈以及123顆9釐米子彈。火力強大讓警方大吃一驚。

李男警訊中坦承是因為不滿先前遭人毆打、倒債，才決定改造槍械防身、洩憤，還說「如果這些債主被我遇到，見到一個轟一個」，但李男否認有對外販售情事，警方訊後依槍砲罪嫌移送送辦。

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(中時電子報)