高雄市長韓國瑜提出將針對4000多位醫護人員做普篩，畢業哈佛大學和耶魯大學公共衛生雙碩士的台南市長黃偉哲今天被問到是否跟進，他提出3項疑問，包括4000多位是有直接跟確診者接觸嗎？醫護人員有沒有做好全身防備？且普篩是要定期普篩？還是只普篩1次？2次？多久要再採檢？他強調，這是專業問題，不應成為政治問題，更不應該標準不一致，「專業的交給專業。」

黃偉哲認為，韓市長所說有３個疑問，一是普篩醫護人數和確診者有接觸嗎？二是這些醫護人員有沒有做好全身防備？三是要定期普篩還是只普篩1次？若照這種標準來看，1採是陰，那多久要2採、3採？若3採是陰，下周又和確診者有接觸，是否還要再採1次，這樣下去會沒完沒了。

他說，醫護人員都知道在什麼前提下要做好健康管理以及需要篩檢，這部分是專業問題，不是政治問題，更不應該大家標準不一致，專業的交給專業來決定，對哪些人需要普篩。如和確診者有接觸，可能碰觸到體液；或是被咳嗽時噴濺到、被血液、分泌物沾染到，這些人可能需要一定程度的隔離和篩檢。

至於是否封城兵推，他說，到目前為止，不管是北部或中部或南部縣市首長，對於兵推都有一些意願，其實兵推並不難，尤其是在會議室裡面兵推並不難，只要把各種情況想好，就可做推演，如果想定的情況愈齊全，蒐集的資料愈齊，兵推準確度愈高，但他認為，兵推沒辦法做實兵演練，因為會影響到民眾生活跟造成不必要恐慌。

他強調，台南還是遵照中央疫情指揮中心規定，根據這個SOP再根據台南市需要面對的狀況做修正，「套一句話，我們有想訂了１８套、１０幾套、我們很多套的因應方式，台南市不見得需要敲鑼打鼓喊要兵推。」

(中時 )