中職在疫情肆虐下已開打近2周，仍備受世界矚目，加拿大廣播公司底下的《Radio-Canada》採訪富邦悍將加拿大籍打擊教練杜西（Rob Ducey），他談到台灣防疫工作確實，並分析台灣打者約有小聯盟2A等級。

杜西曾有13年大聯盟球員資歷，後來轉任小聯盟打擊教練及球探，人生超過30年從事棒球相關工作，過去他曾在1995年至1996年短暫效力過日職火腿隊，去年接到一通不認識的來電，決定遠赴台灣擔任悍將的打擊教練，開啟另一段亞洲之旅。

杜西表示在台灣發展一切順利，球隊有翻譯讓他與球員交流，也有不少人會說英語，球員也樂於接受他給的建議，「這裡雖然和大聯盟差距較大，但競爭仍非常激烈。」

杜西分析中職約有小聯盟2A等級，尤其有不少優秀的打者，不過其他可能只有1A水準，是「攻擊型」聯盟，這也是各隊都想尋找更多優秀投手的原因。文中提到各隊能有3名外籍投手在名單中，有些是前大聯盟選手，雖然年紀較長了，但仍有不錯表現。

此外杜西也談到樂天桃猿與富邦悍將因為索沙觸身球引發的板凳清空是件，這被稱為「全球第一場衝突」，不過杜西則笑說這不算衝突，因為根本沒有打起來。

全球新冠肺炎疫情嚴重，不過杜西待在台灣很安心，他說，「政府防疫工作做的很好，我們每天要量2次體溫，巴士上大家都戴著口罩，街上和商店裡每個人也這樣，大家都很警惕，我想這是為何病毒沒在台灣肆虐的原因。」

(中時 )