台中市后里區大甲溪北岸河川公地未納入水利會灌區，近年來因雨量短少，水位降低，缺水問題日益嚴重，影響200公頃農園灌溉，立委楊瓊瓔24日邀相關單位會勘，會中敲定將改善引水道約700公尺等設施，經費預估1680萬元，預計明年上半年完工。

陳情農民代表廖明田及許金水指出，后里區大甲溪北岸高灘地因位於灌區外，十多年前農民向前台中縣政府爭取100多萬元施設取水道引牛稠坑溝灌溉餘水灌溉，因簡易土溝及水門在多年前豪雨中毀損，最近幾年雨量短少，水位降低，缺水問題日益嚴重，時常無法獲取足夠水源，影響200公頃農園灌溉。

楊瓊瓔表示，后里牛稠坑溝引水路改善工程起因農民向水利署租用大甲溪高灘地耕作，過去位於非灌區外農業灌排設施往往被忽略，中央應當支持非灌區，水是農耕最重要環節，無論是灌區內或灌區外的農民，通通要照顧到位！希望相關灌溉工程推動能儘早完工，徹底解決農民長期以來為水所苦問題，讓用水問題徹底解決。

農委會農田水利處簡任技正兼科長林國華表示，「灌區外農田水利設施更新改善計畫」屬農業建設計畫，有關后里牛稠坑溝引水路改善工程，經台中市政府水利局初估工程總經費約1680萬元，農委會原則同意補助該工程計畫經費86％。

水利署水源經營組組長簡振源指出，此案件地方農民陳情多年，水利署也同意補助辦理規劃設計費150萬元，不足經費部分由台中市政府水利局自籌，市府水利局承諾會盡快提報計畫向中央申請經費，儘速配合辦理改善，照顧農民權益。

(中時 )