2019年11月，台中市一名3歲王姓男童疑遭生父施虐致死，法醫當時解剖發現男童全身布滿新舊傷痕，頭部有多處出血傷、胸部及臉部有燙傷，且手部有捆綁傷，並有多處挫傷，台中地檢署偵查後，將男童的父親施暴時，母親完全知情，事後還上網找急救資訊，因此將孩童父母共同起訴，並求處重量刑。

據了解，王姓男童在2019年11月17日晚間被送進醫院，送醫時已沒有呼吸心跳，經醫護人員緊急救治後宣告不治。醫護人員發現男童遍體鱗傷，全身佈滿瘀青、燙傷等新舊傷，甚至頭顱有疑重創傷痕，有慘遭施虐之餘，而進行通報。檢警著手偵辦，檢察官偵訊男童父母後，母親以5萬元交保、父親則坦承以衣架「管教」、吹風機不慎燙傷男童，檢方以涉嫌凌虐致死等罪，並有串證之虞，聲請羈押禁見獲准。

檢察官及法醫解剖驗屍初步發現男童頭部多處出血傷、身體有擦挫傷，胸及臉部各有燒燙傷，雙手有疑遭捆綁傷痕。經過半年偵查，發現男童父親經常抓他頭撞牆、地板，時間長達1個半月。但孩童母親本身是讀幼教科系畢業，不但沒阻止惡行還替他隱瞞，阻礙社工到家訪談。

孩童的父親坦承自己用氣球綑綁男童雙手，並徒手或用鐵衣架毆打男童。事發當天，父親用吹風機與蓮蓬頭痛毆頭與胸，導致王童倒地昏迷後死亡，但母親竟沒馬上送醫，還上網搜尋急救法想掩蓋罪刑。

但在偵查過程中，王童父母均否認犯罪，台中地檢署依凌虐罪嫌，將王童父母起訴，並求處重量刑。

(中時電子報)