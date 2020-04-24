羅志祥昨（23日）遭前女友爆料私下性生活，不僅約炮、劈腿，還揪朋友搞「多人運動」，甚至每到一個城市都會找妹來房間。有網友補槍證實，大陸劇組人員爆料羅志祥在大陸拍戲時，光明正大向劇組要求找「特殊服務」，而且「時間很長」，很次都要另外加錢。

羅志祥被爆出性生活多采多姿之後，相關傳言可說是一件接一件連環爆。有大陸網友爆料，曾和羅志祥合作的大陸工作人員指稱，他在大陸拍戲經常需要「特殊服務」。一開始製片人會錯意，以為羅志祥要找的是正規按摩師，幫他找來之後他卻相當不滿意，後來製片才明白，他想要的是「特殊服務」。

劇組人員對話截圖流出。（圖／百度）

對話截圖中，另一位笑說若以後要找羅志祥的話，要先提前「做好準備」，這時爆料者竟大讚羅志祥「很厲害」！表示他找小姐的時間很長，「基本上每次都得加錢」，而且從不讓劇組出錢，不僅自己付小姐的費用，還會給幫找小姐的制片「好處費」。

劇組人員對話截圖。（合成圖／百度）

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(中時電子報)