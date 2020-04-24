雲林縣虎尾鎮頂溪社區多功能活動中心24日動工，衛福部長照司長祝健芳（右）、雲林縣長張麗善（左）等人執鏟動土。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮頂溪社區多功能活動中心完工後，1樓將作為日間照顧中心。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮頂溪社區多功能活動中心24日動工，預計明年4月完工，1樓作為日間照顧中心，民間專業醫療團隊進駐，讓居民在地安老，衛福部長照司長祝健芳說，全國長照服務涵蓋率約36％，雲林比全國高出1％，顯見雲林很重視，衛福部也全力支持地方提出的相關建設。

祝健芳、雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠等人上香祈禱，執鏟動工，祈求開工平安順利。

頂溪社區發展協會總幹事蘇坤福表示，頂溪里一直沒有一個社區活動中心，原社區活動中心遭地主訴請法院拆屋還地之後，僅一處狹小空間兼做集會活動使用，居民一直希望能有個寬敞的社區活動場所，讓鄉親使用及推動長照計畫。

張麗善感謝衛福部透過前瞻基礎建設計畫補助約4000萬，工期330天，將請建築師督促營造單位，希望可以提前於今年12月底完工，讓地方居民有休憩、聚會、聯誼場所。

丁學忠指出，該多功能活動中心落成後，1樓將作為日間照顧中心，民間專業醫療團隊進駐，居民可享受老年生活，減輕家庭照顧負擔，落實福利化社區目標，2樓將作為社區活動中心。

祝健芳稱許雲林對長照各項建設很積極，目前長照服務涵蓋率已超過全國1％多，達37％餘，只要地方提出長照軟硬體所需，衛福部都會全力支持。

https：／／line.me／zh-hant／？homeId=c4ee297005064e4080d91b2c133ba57fc＆postId=1158770644012028805

(中時 )