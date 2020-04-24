針對新冠肺炎疫情衝擊，行政院日前宣示國有非公用不動產租金減收2成。財政部盤點後，今宣布出租、委託經營、自行設定地上權、結合目的事業主管機關共同改良利用等4類民間租用國有地形式，比照同一標準優惠。

國產署表示，國有非公用不動產使用多元，涉及不同部會，經討論相關減收措施後定案，給予一致性待遇。

出租部分，預估受益承租人有18萬餘戶。委託經營部分，全年應繳經營權利金減收2成，預估受益391案。自行辦理設定地上權者，地租減收2成。但國產署特別提醒，若非自用（例如使用權住宅），應將減收地租確實落實於使用人，這部分預計有104案、2239戶。

最後一項是配合各目的事業主管機關產業發展，以設定地上權或出租供民間廠商使用者，得減收2成或自行斟酌減收數，預估受益168案。

國產署進一步表示，以上減收地租2成機制，皆無須提出申請，且已收取部分予以無息退還或扣抵應付款項。此外，防疫期間國有底合法使用人有緩繳租金(含地上權地租、委託經營經營權利金)需求者，都得申請展至今年12月，免計違約金及遲延利息。

(中時 )