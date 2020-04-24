國立台灣師範大學日前傳出有新冠肺炎確診學生，今又傳出宿舍有多名學生感染水痘，校方已加強消毒。（本報社資料照片）

國立台灣師範大學日前傳出有新冠肺炎確診學生，今又傳出宿舍有多名學生感染水痘，北市衛生局疾病管制科長余燦華指出，約3月13日台師大就回報有水痘患者，4月20日則剩下2例，因水痘非法定疾病，因此須等到結痂期才沒有感染的疑慮，預計監測到5月11日，未有水痘個案出現才會解除監測。

北市衛生局指出，台師大有14名學生患有水痘，可能是因互相傳染所致，水痘會透過皮膚接觸、飛沫和空氣傳播感染，如學生在密閉教室上課或宿舍內都有感染的可能，余燦華說，後來確認感染水痘的2名學生，會先留校隔離治療，等到結痂期後再讓同學返家。

水痘會出現輕微發燒、疲倦等症狀，才會開始起紅疹，直到膿包疹結痂後才會痊癒，需要2到4周時間，余燦華說，水痘要等到水泡變乾結痂後，才能避免傳染的可能性，目前校方已加強消毒，並持續觀察學生的狀況，如有出現同學再感染也會向衛生局回報。

余燦華表示，台師大20日感染水痘的2名學生，目前在學校獨立單人房隔離，但因水痘潛伏期是2到3周，會連續觀察3周，若無增加感染學生才會解除監測，預計會到5月11日左右。

(中時電子報)