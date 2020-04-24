23日是中共解放軍海軍成立71週年紀念日。《解放軍報》在頭版刊發文章證實，解放軍新組建海軍陸戰隊。此前，海軍軍事學術研究所研究員張軍社曾向媒體表示，「台獨」分裂勢力氣燄囂張，大陸應該增加陸戰隊兵力，提高作戰能力。

軍報這篇文章提到：「在人民海軍成立71週年之際，海軍新型作戰力量活躍在萬裡海疆的演兵場；新型作戰力量讓海軍兵力結構體系與質量水平更加適應實戰需要；新組建的海軍陸戰隊演訓足跡不僅遍布祖國山川，也隨著中國艦艇的航跡在世界各地留下了訓練坐標，全域全譜、全維多棲、全時應急作戰能力大幅提升。」

大陸知名時政類微信公眾號「政知見」指出，在上述的文字中，有幾個關鍵詞值得特別關注：兵力結構體系、新組建、海軍陸戰隊。

事實上，關於解放軍海軍陸戰隊擴大規模的問題，近些年一直備受關注。2017年3月的國防部記者會中，發言人吳謙首次證實，包括海軍陸戰隊調整在內的相關改革措施正在按計劃穩步推進。而今，軍報撰文披露新組建的海軍陸戰隊演訓足跡遍布世界各地。「政知見」指出，這是軍媒首次使用相關表述。

而新組建的海軍陸戰隊規模如何？這一點雖然目前官方沒有定量的表述，但是去年的海軍節前後，央視製作了一部宣傳片，在末尾的解說詞中提到，「兩棲作戰力量由兵種轉向全面發展，陸戰隊擴編成軍，一系列轉型之舉，讓兵種搭配、職能分配更加合理。」當時，「政知見」也曾撰文指出，上述提法是官方媒體首次證實海軍陸戰隊擴編成軍。

至於如何擴編，如何調整組建？「政知見」引述4月13日的軍報刊文稱，3月下旬，一場特殊的連史館開館儀式在海軍陸戰隊某旅空中突擊營舉行，「攻堅模範連」和「碾莊圩突擊模範連」兩個榮譽連隊的官兵在他們共同的連史館重溫先輩事跡。

資料顯示，兩支榮譽連隊都曾在解放戰爭中功勳卓著。而從其名字中也可看出，兩支連隊此前隸屬於解放軍陸軍集團軍，而今，已經變身成為海軍陸戰隊空中突擊營組成部分。

大陸知名軍事評論員宋忠平向「政知見」解釋，海軍陸戰隊顧名思義，主要是遂行登陸作戰、島礁作戰、島嶼攻防戰等特種作戰任務。正因為其擔負任務複雜、艱險，所以海軍陸戰隊其實在各個國家所充當的都是一個特種兵的角色。「因此也被稱為軍中之軍。」

宋忠平說，需要注意的是，區別於美軍，大陸目前即便實現了擴編，但陸戰隊仍然是隸屬於解放軍海軍之下的一個兵種，並非獨立的軍種。美國的陸戰隊雖然也被冠以「海軍」之名，但它卻是美國五大軍種中獨立的一支兩棲作戰力量，並非隸屬於美國海軍。宋忠平表示，這足以體現出美軍對於海軍陸戰隊的重視、肯定。當然，在歷次軍事衝突中，美軍海軍陸戰隊都是先鋒部隊，同時這也是美國總統可以不經授權直接調用的唯一一支部隊。

為什麼要對海軍陸戰隊進行擴編？宋忠平解讀，根本原因是大陸所面臨的或傳統或非傳統方面威脅在不斷增多，一方面島礁爭端等均涉及兩棲作戰、島礁攻防等任務。另外一方面，目前各國的海軍陸戰隊除了擔負前述兩棲作戰等任務外，同樣還要擔負起隨船（水面艦艇）安保、駐外使領館安保甚至是反恐等任務。

宋忠平指出，從這個角度看，大陸自己的任務種類、需求也在增加。「舉一個簡單的例子，中國的軍艦在亞丁灣常態化護航，這在以前是沒有過的，這就需要有隨艦的陸戰隊員遂行安保、反恐任務。電影中撤僑、解救人質的蛟龍突擊隊員，正是我們的海軍陸戰隊。」

此前，海軍軍事學術研究所研究員張軍社也曾向媒體表示，「台獨」分裂勢力氣燄囂張，我們應該增加陸戰隊兵力，提高作戰能力。

解放軍海軍建軍節之際，昨天媒體報導了另一則消息：4月22日，大陸第二艘075型兩棲攻擊艦在上海下水。這意味著，大陸在半年內下水兩艘075型兩棲攻擊艦。該艦是大陸自主研制的首型兩棲攻擊艦，具有較強的兩棲作戰和執行多樣化任務能力。

半年內下水兩艘075兩棲攻擊艦，對中共海軍、海軍陸戰隊又意味著什麼？

環球網文章引述退役美國海軍陸戰隊軍官格蘭特紐瑟姆上校發表的文章稱，大陸下水的075型兩棲攻擊艦堪比美國海軍「黃蜂」級兩棲攻擊艦，而後者正是美國海軍陸戰隊遠徵部隊的中堅力量。

075型艦隻用了6個月的時間就建造完成，而美國建造同等噸位的攻擊艦用了3年。5年內，解放軍在印度洋的軍事存在將會使敵手更加擔憂。具體來說，各界可能會看到大陸的「海軍陸戰隊遠征部隊」經常出沒於此。

(中時 )