被燒毀的車內有1個破裂的瓦斯桶。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉61歲黃姓男子，因水源問題與曾姓男子起糾紛，而吃上官司，23日凌晨4點他疑似不滿下午要開庭，開車載著瓦斯桶到曾男家中引爆，曾姓1家4口睡夢驚醒倉皇逃生，警方認為黃男涉嫌重大進一步追緝，卻在今天上午接近12時，在舊八卦派出所附近的廢棄工寮發現黃男遺體。

泰安鄉八卦村1處民宅昨日凌晨4點多發生火警，由於地處偏僻，消防人員耗費約半個小時趕抵現場，火場已全面燃燒，占地40多坪的1樓平房及停在屋前汽車付之一炬，警方發現被燒毀汽車內有1個破裂的20公升瓦斯桶，直覺案情不單純，經查車牌發現車主是黃姓男子，認為他涉嫌重大。

警方循線到黃男家中找人，卻只見他的手機與1張苗栗地檢署的傳票，不見黃男的蹤影，直到今天上午出動警力搜尋山區，在接近中午12時於舊八卦派出所附近工寮發現黃男遺體。

警方研判，不排除黃男因案被告、心生不滿，先去曾男家縱火後畏罪輕生，現場已拉起封鎖線，全案持續偵辦中。

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