苗栗縣泰安鄉61歲黃姓男子，因水源問題與曾姓男子起糾紛，而吃上官司，23日凌晨4點他疑似不滿下午要開庭，開車載著瓦斯桶到曾男家中引爆，曾姓1家4口睡夢驚醒倉皇逃生，警方認為黃男涉嫌重大進一步追緝，卻在今天上午接近12時，在舊八卦派出所附近的廢棄工寮發現黃男遺體。
泰安鄉八卦村1處民宅昨日凌晨4點多發生火警，由於地處偏僻，消防人員耗費約半個小時趕抵現場，火場已全面燃燒，占地40多坪的1樓平房及停在屋前汽車付之一炬，警方發現被燒毀汽車內有1個破裂的20公升瓦斯桶，直覺案情不單純，經查車牌發現車主是黃姓男子，認為他涉嫌重大。
警方循線到黃男家中找人，卻只見他的手機與1張苗栗地檢署的傳票，不見黃男的蹤影，直到今天上午出動警力搜尋山區，在接近中午12時於舊八卦派出所附近工寮發現黃男遺體。
警方研判，不排除黃男因案被告、心生不滿，先去曾男家縱火後畏罪輕生，現場已拉起封鎖線，全案持續偵辦中。
★中時電子報關心您：再給自己一次機會
自殺諮詢專線： 1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。