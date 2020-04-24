台灣在有效防堵新冠肺炎疫情下，又能大方支援國際友邦口罩等物資，爭取到不少國際曝光，只是「防疫外交」捐30萬片口罩給越南，越南卻又轉捐百萬餘片口罩給他國，引發藍委質疑台灣是否變相替越南進行「口罩外交」？對此，蘇揆在立院答詢時指出，台灣行有餘力協助外國友人及各國醫護人員，是出於人道、國際一家的精神，至於部分國家若口罩已足夠，政府日後會斟酌進行調整。

台灣在4月14日曾宣布捐口罩給新南向國家，其中包括越南30萬片，不過，越南卻早在4月7日就公布捐55萬片口罩給法國等歐洲國家，引發國民黨立委呂玉玲質疑，外交部大動作捐口罩給新南向目標國家，但越南卻早一步宣布要捐百萬片口罩給歐洲及鄰近國家，令人懷疑台灣是否變相替越南做「口罩外交」？

行政院長蘇貞昌表示，國外醫護在救治病患時，曾因為沒有口罩而哭出來，讓人相當不捨，由於台灣口罩供應穩定且便宜，大家在行有餘力下來幫助外國友人及各國醫護人員，是出於人道、國際一家的精神。他強調，若有些國家口罩已足夠，政府日後會斟酌來有所調整。

到昨天為止，越南確診268例，但目前已援助法國、德國、義大利、西班牙、英國55萬個口罩，鄰國柬埔寨和寮國也分別獲得越南提供的39萬以及34萬個口罩，在此之下，台灣是否還有必要捐助越南口罩，引發討論。呂玉玲昨在立院質詢外交部長吳釗燮時指出，台灣「口罩外交」第一批送出1000萬片，第二批送出700萬片，原則為何？當時吳釗燮答覆，第一要看國家大小，第二是看災情嚴重性，呂玉玲則質問，越南需要拿台灣口罩去做外交嗎？要求外交部查清楚，捐贈口罩要有原則也要有標準，推動外交要更踏實，才不會給他國看笑話。

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(中時電子報)