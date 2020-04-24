羅志祥與交往9年周揚青分手，被爆料私生活淫亂，交往時曾多次劈腿、約砲，對此兩性作家欣西亞則發文指出，他有遊戲人間的資格，對許多女孩來說是超強力春藥，與他打砲可能是人生成就解鎖，但男人好色可以，有女友還這樣，就變成下流！

兩性作家欣西亞在臉書粉專發文，白龍王當初叫羅志祥要戒色，但他該戒的，其實是女朋友。沒有盲腸就沒有盲腸炎，沒有女朋友就不會跟渣沾上邊。

欣西亞指出，男人好色，沒關係啊！只要你情我願、郎有情妹有意，無論是吃窩邊草，從事多人運動，還是不忘兄弟情，把妹一起獨樂樂不如眾樂樂，都很OK！但沒有女友是風流，有了女友就變下流。

欣西亞說，羅志祥具有遊戲人間的資格，他帥氣有名又多金，不老還很幽默，會逗女生開心，整個組合對年輕妹紙來說，根本就是超強力磁鐵與春藥！投懷送抱的前赴後繼，一起打炮搞不好還覺得是人生成就解鎖，讓女人有忍不住兩腿開開的魅力。

欣西亞總結說，男人會不會把妹是種天賦；但成不成渣，始終是種選擇，只要不交女朋友，保持未婚單身，他愛怎麼玩就怎麼玩，事情不會鬧到像今天這樣。

(中時電子報)