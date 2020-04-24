直播》敦睦艦染疫最新調查結果？國防部記者會說明 15:332020/04/24 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部自23日起，每日召開記者會說明敦睦艦隊官兵染調查進度，由國防部軍政副部長張哲平上將（中）、副參謀總長執行官徐洐璞上將（左）、國防部發言人史順文（右）等人主持。（郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】敦睦艦隊染疫風波，國防部記者會說明最新情形｜2020.4.24 敦睦艦隊染疫案造成台灣防疫重大衝擊，而官兵足跡遍布全台，更引發各縣市高度緊張，加上國防部一開始的解釋說詞反覆，加深國人疑慮是否有「隱匿」情事。為此，國防部仿效疫情指揮中心，每日舉行記者會，說明案情調查的最新進度。 磐石艦案逆轉聲量 港媒：「他」讓陳時中走下神壇 昨為第一場，初步解釋外界幾大疑慮，包括艦上曾有8例發燒但皆未回報，及外界關注的支隊長陳道輝其實是「記錯」回報內容，誤把「扁桃腺發炎」記成有回報一例發燒案例等。今天記者會預計下午四點舉行，將說明此案後續調查進度。 (中時電子報) #國防部 #染疫 #記者會 #說明 #最新 也許您會感興趣 推薦閱讀 國防部臉書被灌爆 網觀察：罷韓有變數 10:242020/04/20 政治 陽奉陰違？國防部這個舉動 政院高層震驚！ 09:152020/04/21 政治 國防部稱檢疫車輛未進入校園 綠委出示照片打臉要求究責 10:542020/04/21 政治 國軍口罩政策爆陰謀論 Kolas：國防部正在調查 12:412020/04/21 政治 拒視訊會議 藍委批國防部甩鍋一線醫官 13:062020/04/21 政治 國防部為何缺席記者會？原來是陳時中的主意 15:482020/04/21 生活 與綠委串供？藍委呂玉玲爆嚴德發跟老柯密談 抓包國防部說謊 16:282020/04/21 政治 一中商圈染疫 中市議員要求小英踹共 16:492020/04/21 生活 不只磐石艦？高嘉瑜爆海軍2大艦多人發燒！ 09:362020/04/23 政治 國防部：陳道輝8例發燒都沒回報 只報1例扁桃腺炎 18:272020/04/23 政治 政治熱門新聞 韓國瑜防疫民調終出爐！高雄市民感受太嚇人... - 政治 高雄氣爆為何大逆轉？法官判決曝光...網喊4字 - 政治 韓國瑜到底做得好不好？年輕人竟這樣斷言 - 政治 他分析軍艦案：台灣靠1450守護 三軍統帥是笑話！ - 政治 敦睦艦染疫...港媒分析驚：風向終於變了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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