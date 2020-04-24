【現場直播】敦睦艦隊染疫風波，國防部記者會說明最新情形｜2020.4.24

敦睦艦隊染疫案造成台灣防疫重大衝擊，而官兵足跡遍布全台，更引發各縣市高度緊張，加上國防部一開始的解釋說詞反覆，加深國人疑慮是否有「隱匿」情事。為此，國防部仿效疫情指揮中心，每日舉行記者會，說明案情調查的最新進度。

昨為第一場，初步解釋外界幾大疑慮，包括艦上曾有8例發燒但皆未回報，及外界關注的支隊長陳道輝其實是「記錯」回報內容，誤把「扁桃腺發炎」記成有回報一例發燒案例等。今天記者會預計下午四點舉行，將說明此案後續調查進度。

(中時電子報)