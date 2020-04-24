新竹一名熟女在疫情期間於網路結識在美工程師，兩人相談甚歡，男子謊稱要寄送禮物給熟女，但禮物遲遲未能送達，熟女近日接到自稱報關行人員來電指稱，因禮物內夾有2萬美金，需先匯一筆台幣才能將禮物「解鎖」，熟女24日上午去銀行匯款，被機警的行員攔下報警處理。

熟女3月底結識自稱是在美工作的大陸人，職業為工程師，兩人在網路上聊得趣味相投，工程師表示要主動寄送禮物給熟女。不料過了許久，禮物卻遲未送達，工程師推託是快遞公司出問題，要再另找一家重寄。

工程師向熟女聲稱禮物已重新寄送，要熟女注意收件，但熟女卻接到自稱是報關行人員的電話，表示包裹已寄達台灣，但裡面除了有手機等物品，還夾帶了兩萬美元現金，要熟女盡速補匯稅金，以免美鈔被沒收。

基於與工程師的交情，好心腸的熟女決定前往銀行替美鈔紓困，20日到銀行匯了6萬元台幣，但報關行又來電稱金額不足，需再補匯9萬。熟女24日到了銀行後，因神情緊張，讓中國信託東新竹分行經理吳淑惠機警發覺匯款有異，聯絡派出所派員到場聯手勸阻熟女莫信詐騙集團謊言。

(中時 )