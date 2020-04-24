經濟部今(24)日表示有鑒於新冠肺炎疫情持續延燒，為減輕受疫情衝擊之承租人負擔，經濟部已研訂「經濟部所屬國營事業提供租金紓困措施」。

經濟部表示，紓困措施包括「緩繳租金」及「減收租金」兩部分，在「緩繳租金」方面，承租經濟部所屬台電、中油、台糖及台水公司土地房舍之承租人(不含政府機關)均可申請109年度租金展延繳納期限至今年12月底，屆期如無法一次繳清，可分最長3年繳納，緩繳期間免計收違約金及遲延利息。

經濟部表示，在「減收租金」方面，109年全年租金以減收2成為原則，包括減收後租金不低於各國營事業需負擔之地價稅，以及房屋稅等持有成本，初估受益承租戶約有9000餘戶，租金約減收6.6億元。

另外，承租各國營事業土地房舍作製造業使用者，則比照經濟部工業局產業園區、加工出口區所訂租金紓困方案辦理。

經濟部並強調，由國營事業帶頭降租2成，希望能有示範作用，以期減輕承租人受疫情之影響。

(時報資訊)