格格（左）和羅志祥合照，羅還說：「有沒有很登對。」（讀者提供）

兩人對話內容。(讀者提供)

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「亞洲舞王」羅志祥23日被前女友周揚青爆劈腿，做「多人運動」又吃自家藝人窩邊草等三觀崩壞事蹟，且約妹型行徑行之有年，果然他渣男身分曝光後，曾上過《娛樂百分百》的女星呂亞晞（格格）也出面爆料，從她跟羅Line對話的截圖中，見男方3次跳針式狂問「妳沒情趣嗎」、「說說妳多有情趣」、「有情趣加分」，貌似情趣最要緊。

兩人對話的時間是在去年5月，截圖中羅志祥還讚格格說：「妳是我的菜，節目那天，不知道妳身材這麼好。」更丟出限制級提問：「妳在家？穿怎麼樣？」還叫對方以後不准PO性感照，以男友視角命令對方：「要先給我檢查才能。」一下直球告白、一下又男友力上身，讓人看得眼茫茫。

格格共上過兩次《娛樂百分百》，剛好兩次都遇上羅志祥主持，讓羅印象深刻，他甚至自問：「為什麼我沒搭訕妳，妳說說看，為什麼妳沒搭訕我？」最扯的，是羅甚至問起女方的經紀公司、曝光管道、寫真集銷量，得知格格寫真集還有300本未銷，霸氣撂下一句「哥哥幫妳」一把全埋單果然天王風範。

格格24日受訪時表示畢竟羅志祥是前輩大哥，敏感的問題就刻意避開或者慢回，「後面有一段比較尷尬，他問我有沒有想去歐洲，我就很婉轉回答問跟他說太遠了。」格格還說自己家管嚴，哥哥跟爸爸都是律師，屬於比較不容易迷失的體質，「一般比較容易迷失的人，可能會陷入，因為他說要照顧人。」

(中時 )