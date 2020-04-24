谷歌下半年行銷預算砍半 凍結人事 14:012020/04/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 CNBC引述谷歌（Google）內部文件指出，這家網搜巨擘計劃下半年的行銷預算大砍一半，並擬暫停招募新血。 消息一出，谷歌周四盤後股價下挫2％。 根據谷歌行銷員工本周收到的電子郵件，內容提及該公司行銷預算砍半以及暫停招募全職和約聘員工。 一位全球總監周三寄出的訊息指出，「整個行銷部以及谷歌將削減預算和人事凍結。我們以及其他行銷部門已被要求下半年預算砍半。」 谷歌一位發言人證實，部分事業的預算正在刪減，減幅最高一半，但也提及其他部門可能不會調整，仍在「評估中」。 (工商 ) #全球 #預算 #谷歌 #行銷 #砍半 也許您會感興趣 推薦閱讀 牛津：下半年景氣復甦會很慢 04:102020/04/20 金融．稅務 中油：汽、柴油分別調降0.9、1元 04:102020/04/20 產業．科技 採‧訪‧線‧上－紡織業盼政策及時雨 04:102020/04/21 產業特刊 3月投信基金規模 再度縮減 04:102020/04/21 投資理財 立法院授權紓困預算得再追加2100億 龔明鑫：會先把準備工作做好 18:382020/04/21 政治 政院紓困銀彈 4,200億上膛 04:102020/04/22 財經要聞 新冠肺炎後 韓媒揭全球10大可能變化 10:352020/04/22 時事 加碼採購台劇全球獨家版權 04:092020/04/23 財經要聞 數位帳戶踩煞車 優利存款砍半 04:102020/04/23 財經焦點 部會挪用原預算紓困以緩濟急 民眾黨籲公開執行情況 11:372020/04/24 政治 財經熱門新聞 原油ETF如何坑散戶？他驚爆大內幕... - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 一場殺戮！謝金河曝大咖68美元買石油慘況 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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