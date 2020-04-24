CNBC引述谷歌（Google）內部文件指出，這家網搜巨擘計劃下半年的行銷預算大砍一半，並擬暫停招募新血。

消息一出，谷歌周四盤後股價下挫2％。

根據谷歌行銷員工本周收到的電子郵件，內容提及該公司行銷預算砍半以及暫停招募全職和約聘員工。

一位全球總監周三寄出的訊息指出，「整個行銷部以及谷歌將削減預算和人事凍結。我們以及其他行銷部門已被要求下半年預算砍半。」

谷歌一位發言人證實，部分事業的預算正在刪減，減幅最高一半，但也提及其他部門可能不會調整，仍在「評估中」。

(工商 )