安心亞與宋柏緯在《墜愛》的戀情坎坷，只能抓緊時間相處，兩人近期跑到水舞池約會，拍攝當下天氣炎熱，安心亞身穿薄透的白色連身裙走跳，一見到水舞池就玩性大發，當場跟宋柏緯打起水仗，弄到全身溼透透，險些走光。等到導演喊卡，工作人員蜂擁而上替安心亞整理造型，忍不住提醒：「妳不要等下想報仇，一下就來個太猛的。」也有人建議她：「我覺得乾脆一次OK，妳就來個猛的。」極端的建議讓安心亞一度左右為難。

安心亞、宋柏緯劇中甜蜜約會、親吻。（圖／歐銻銻娛樂提供）

拍攝現場經常可見安心亞跟宋柏緯膩在一起，由於拍攝水舞池的戲得耗上一整天，安心亞休息時間乾脆研究起星座運勢，宋柏緯也貼著她一起緊盯小螢幕，兩人放閃放到連工作人員都受不了追問：「還沒看完啊？」安心亞則妙回：「很長欸，（影片）整個都在講處女座，它還叫我要做自己。」

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但放飯時間一到，宋柏緯竟直接丟下安心亞，跑去品嚐劇組準備的炸雞大餐，獨留因為得控制飲食無法大吃的安心亞，工作人員上前關心：「妳好可憐，大家都去吃東西了。」她說：「我就睡覺啊，你們就都去吃啊！」卻遭反噹「妳中午已經吃泡麵，然後還吃了巧克力。」《墜愛》於每週六晚間十點在TVBS 42台、愛奇藝台灣站播出。

（圖／歐銻銻娛樂提供）

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(中時電子報)