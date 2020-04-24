賴慧如、許仁杰除了攜手主演八點檔《多情城市》，也為戲合唱片頭曲〈幸福的寄望〉，日前兩人到網路節目《娛樂超skr》宣傳時，賴慧如爆料他們在拍攝歌曲MV時NG連連，原來是因為兩人在劇中分別飾演婆婆跟無緣的女婿，卻要在MV中上演深情對望戲碼，拍攝時都忍不住腦補八點檔劇情，導致NG連連、不斷笑場。

賴慧如、許仁杰主演八點檔也為劇獻唱。（民視提供）

賴慧如表示，第一次邀請許仁杰合唱馬上就得到回覆，「不過因為許仁杰的聲音真非常的溫暖，聽到他演唱的版本後，覺得自己key唱太低，又再重新錄製一次。」她笑說，第一次在梳化室播放片頭曲時，大家竟只認出許仁杰的聲音，沒人發現女主唱是自己，讓她哭笑不得。

賴慧如、許仁杰為戲上節目宣傳。（民視提供）

她近期也推出個人專輯《舞力全開》，熱愛國標舞的她在參加完節目《舞力全開》後跳出心得，因此決定要出一張全國標舞曲的專輯，她表示，國標舞就是她人生的轉淚點，所以專輯名稱就獻給「舞力全開」。而許仁杰爆料：「賴慧如熱愛國標舞真的走火入魔！」就連平常要走到攝影棚，賴慧如還會用國標舞的舞步進場，甚至說服周遭演員一起加入練舞的行列。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)