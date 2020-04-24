敦睦艦隊染疫者趴趴走，民眾心驚驚，最近還有民眾轉貼「台南的粉絲要注意了，艦隊確診個案新增足跡訊息」，散布4月19日和20日之不實足跡。台南市刑警大隊23日通知散布謠言者3人到案說明，並以違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條散布謠言罪嫌依法送辦。

最近網路流傳一則「台南的粉絲要注意了，艦隊確診個案新增足跡訊息」，內有確診者19日吃早餐、吃火鍋，20日看診的假訊息，雖市府相關單位已出面闢謠，但謠言已影響相關店家及診所名譽，造成誤解及損失。

台南市刑大表示，敦睦艦隊所有官兵已在4月18日全數召回前往檢疫所，因此流傳19日及20日出現在台南市多處地點的訊息，皆為假訊息。

台南市大大隊長林宏昇也指示科技犯罪偵查隊速查嚴辦，經網路情資蒐集，23日通知散布謠言的林男、陳姓、林女3人到案說明，並依法送辦。

林男等3人表示，未經查證即轉貼文章，不知觸法。科技犯罪偵查隊已就嫌犯手機進行勘查，據以溯源追查假訊息來源。

台南市刑大表示，民眾看到網路社群或line群組流傳訊息，應審慎查證，請勿聽信謠言或轉傳散布不實訊息，以免受罰。

(中時 )