蘋果iPhone SE新機今天開賣，受到疫情影響，電信業者都沒有辦首賣會，開賣主戰場轉往線上網路門市，中華電信網路門市開賣不到30分鐘，iPhone SE 256GB三個顏色均顯示「已售完」，不過台灣大、亞太分別是128G、64G最夯，各有所號。

遠傳截至中午前完成申辦的比例，較去年iPhone 11首賣當日成雙倍成長，紅色iPhone SE 128G和256G，也已於開賣前在遠傳官網預約一空，顯示破天荒超平價的iPhone SE，配合母親節送禮需求，對果粉具有高度吸引力。

台灣大哥大電商雙雄momo與myfone購物今早8時開賣蘋果iPhone SE，截至中午爲止，首波預購銷售數量已超過8成，其中，電商銷售數以128G最夯，約佔7成；顏色部分黑色則佔5成，白色佔3成。

亞太電信iPhone SE開賣日轉往線上交鋒，於數位門市正式開賣iPhone SE，網站流量較平日增長近50％，短短3小時，數位門市截至11點，售出銷貨量超過5成，熱銷的容量規格和顏色，以搭配低資費、輕鬆入手的白色和64GB最受歡迎。

台灣之星申辦量達去年iPhone 11預購的4倍，超過7成消費者選擇搭配月租$599資費方案，其中新朋友比例高達85％，續約用戶近半數原本即為iPhone使用者，而之中更有超過65％使用iPhone 7或此前的系列機款。

(中時 )