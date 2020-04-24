中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，國內昨(23)日新增1,028例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計59,026例(含56,308例排除)，其中428例確診(今日新增案428)，分別為343例境外移入，55例本土病例及30例敦睦遠訓支隊。確診個案中6人死亡，264人解除隔離，其餘持續住院隔離中。4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前有4人後送就醫治療中、2人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心指出，全球累計2,732,708例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國880,610例、西班牙213,024例、義大利189,973例、法國185,023例及德國148,046例為多；病例中189,897例死亡，以美國50,244例、義大利25,549例、西班牙22,157例、法國21,856例及英國18,738例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時電子報)