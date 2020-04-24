美國副總統彭斯23日（周四）表示，由於美國在遏止新冠肺炎擴散已有顯著進展，目前共16州發布正式重啟經濟的規畫，擬將解除疫情限制。

彭斯在白宮指出，「就目前而言，16州已發表正式復工計畫，我們很高興看見這麼多州政府採取階段性的措施開放該州經濟，依循我們指引方針讓美國經濟再度啟動。」

彭斯提到，密蘇里州、賓州、奧勒岡州和愛達荷州皆已發布解除控制疫情禁令的規劃，但白宮未公布16州的完整名單。

(工商 )