彭斯：16州已發布正式復工計畫 16:192020/04/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國副總統彭斯23日（周四）表示，由於美國在遏止新冠肺炎擴散已有顯著進展，目前共16州發布正式重啟經濟的規畫，擬將解除疫情限制。 彭斯在白宮指出，「就目前而言，16州已發表正式復工計畫，我們很高興看見這麼多州政府採取階段性的措施開放該州經濟，依循我們指引方針讓美國經濟再度啟動。」 彭斯提到，密蘇里州、賓州、奧勒岡州和愛達荷州皆已發布解除控制疫情禁令的規劃，但白宮未公布16州的完整名單。 (工商 ) #彭斯 #復工 #白宮 #正式 #解除 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬深300指數 投資價值浮現 04:102020/04/20 投資理財 《基金》趁「疫」投資 元大投信明星台股基金定期定額零手續費 13:072020/04/22 財經 美國6州部分復工 公衛專家嚇壞了 18:482020/04/22 財經 網飛全球用戶 暴增1,600萬人 04:092020/04/23 財經要聞 權證星光大道－中國信託證券 華新科 Q2訂單滿載 04:102020/04/23 證券．權證 習近平回西安考察：國有企業是復工復產主力軍 11:592020/04/23 兩岸 喬治亞州最快明天部分復工 川普：太快了 13:532020/04/23 國際 美過去五周 逾2,600萬人失業 04:092020/04/24 全球財經 宅經濟＋呼吸器需求夯 凱美訂單能見度看到6月 04:092020/04/24 證券．權證 《基金》陸股ETF有撐 靜待H2谷底反轉 13:242020/04/24 財經 國際熱門新聞 回不去了！為一事與陸鬧翻 瑞典砍了全孔子學院 - 國際 歐盟鐵娘子梅克爾罕見發怒為這事 - 國際 WHO與武漢病毒實驗室電郵遭駭 糟糕內幕曝光 - 國際 川普開驚世新冠藥方 注射消毒劑吧 - 國際 北韓零確診神話屢被打臉！欲過江脫北遭射殺…送醫後發現染疫 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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