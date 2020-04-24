立法院副院長蔡其昌（中）24日表示，台灣不宜多頭馬車，防疫與中央態度、步調不一樣，導致民眾恐慌，防疫期間藍綠競爭政治操作，政治口水製造恐懼，應該放到一邊去。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕24日將進行兵棋推演，但有民眾以為要封城引起恐慌。立法院副院長蔡其昌24日表示，台灣不宜多頭馬車，要兵推就安安靜靜在會議室做好準備工作，市府卻出來大聲嚷嚷，市民當然會恐慌，藍綠競爭政治口水製造恐懼，防疫期間應該放到一邊去，「大家就安靜一點，聽從指揮中心的指揮」。

蔡其昌今日中午與立委張廖萬堅、市議員張耀中到南屯區會勘黎明公園籃球場後受訪表示，兵推就是兵推，演習就是演習，稍微有一點常識的，都知道這是不一樣的，大家應該聽指揮官指揮，台灣不宜多頭馬車，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已多次說有，台灣離封城還非常遙遠，如果防疫跟中央的態度是不一樣，步調也不一樣，導致民眾的恐慌，這個階段不宜再有過多政治操作。

「防疫期間藍綠競爭政治操作，應該放到一邊去！」他抨擊，政治口水製造恐懼，造成百業蕭條對經濟衝擊、人民生活的不便，這都是不必要，大家就安靜一點吧，政治人物就聽從專家的意見，聽從指揮中心的指揮。

蔡其昌說，兵推就是兵推，演習就是演習，如果稍微有一點常識的，應該都知道這是不一樣的，「兵推」就是在一個會議室裡面，相關的人員做沙盤推演，「演習」就是要坐到外面來，大家針對一種狀況，譬如每年漢光演習、各式各樣的演習、演習跟兵推是不一樣的。

陳時中指揮官已經多次說明，「我們台灣離封城還非常的遙遠」，他拜託大家應該要聽指揮官指揮，不宜台灣不宜多頭馬車、對於台中市要超前不足，要去做防疫的工作，我想應該不會有人反對，如果防疫跟中央的態度是不一樣的，步調也不一樣，就會導致民眾恐慌。

蔡其昌強調，中央、地方合作，陳時中指揮官指揮，相信防疫工作到目前為止，國人對陳時中都很有信心，不希望所有的縣市政府這種多頭馬車的現象，對防疫的工作並不是太好，我們支持大家多一分準備，但是政治口水製造恐懼，造成百業蕭條對經濟的衝擊、人民生活的不便，這都是不必要的。

「戴口罩就戴口罩，保持社交距離，就保持社交距離」，蔡其昌認為，只要大家都團結一心，不要再想一些五四三的，想一些有的沒的，相信應該大家都有信心，可度過難關。

針對盧秀燕上午解釋，明天只有會議進行，沒有要城，蔡其昌表示，要兵推就安安、靜靜的在會議室裡面做好相關準備工作，大家都會支持，但是你要出來大聲嚷嚷，而且講到演習，當然台中市民就恐慌。

蔡其昌強調，疫情期間百業已經很辛苦了，你喊封城，讓民眾更恐慌，所有的百工、百業，所有的店家不就慘了，現在都已經經營困難的，一封城演習不就更困難嗎？

他說，盧秀燕應該把這些觀念釐清楚，不要再製造這些恐慌，這個都是在防疫期間，這都是不好的作為。

媒體詢問，封城是否為藍營執政縣市有意為之？蔡其昌強調，「他們是不是合意，我不知道是他們的一份子，我不能夠了解」，但是這種過度的政治操作製造恐懼，都是不好的行為，防疫不分藍綠，過度操弄議題，甚至有一些縣市可能也有政治的效果，但我認為這個都是不好的。

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(中時 )