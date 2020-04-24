2003年台灣爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，17年前的今天也是台北市和平醫院封院的日子，交通部長林佳龍回憶，當年他擔任行政院發言人，中央地方防疫分工混亂，許多醫護也因此殉職，有了血淚教訓，政府於疫情過後建立因應策略計畫，開啟台灣台灣公衛指揮系統改革。

林佳龍在臉書貼文指出，17年前的4月24日是和平醫院封院的日子，2003年4月20日，台灣對外宣告「零死亡、零輸出、零社區感染」紀錄，卻沒想到同時間，和平醫院發生嚴重院內感染，在沒有配套準備下召回醫護人員並強制封院，期間造成7位醫護不幸殉職。

林佳龍說，當年他擔任行政院發言人，那時候沒有中央疫情指揮中心，中央、地方防疫分工混亂，在和平醫院、仁濟醫院接續封院之後，社會氛圍惶恐，行政院每天召開記者會，也徵用電視台固定時段，讓國人了解最新疫情，安定民心。

他表示，SARS給台灣社會帶來嚴重的創傷，但也讓政府認知到，台灣需要建構一套完整以傳染病防治為目的的指揮中心，擔任防疫中樞，建構資訊平台，讓民眾可以掌握正確的防疫資訊，使台灣的防疫步伐趨於一致。

台灣綿密的防疫制度，源自於SARS時的脆弱。台灣不能忘記當時為國殉職的醫護人員，記起血淚的教訓，當時透過行政院促成了國家衛生研究院，編纂完成「重大健康危機事件之國家指揮體系及因應策略計劃」，開啟台灣公衛指揮系統改革。

林佳龍指出，面對這波新冠肺炎疫情，回想17年前SARS最艱困的時期，相信這次社會也能攜手共度難關。

(中時 )