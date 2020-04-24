口罩實名制3.0日前上路，民眾持健保卡可至超商插卡預購口罩，行政院數位政務委員唐鳳今受訪表示，下一輪開始，預購起始日調整到周一開始計算，並在領取口罩時，可以直接續訂下一輪口罩，相關細節還在跟超商確認。

口罩實名制3.0於22日上路，民眾持健保卡到日到超商事務機，即可插卡預購實名制口罩，並完成繳費動作，之後再回到原超商取貨。行政院長蘇貞昌日前在臉書釋放實測影片，30秒就能完成口罩預購及繳費，方便又快速。

如今口罩實名制3.0將再升級，唐鳳今出席「台美防疫松（cohack）」活動時受訪表示，接下來將會有2個地方改進，從下一輪開始，口罩預購、領取都將調整為周一開始，方便民眾清楚記憶；另外，目前正在研擬，領口罩時可直接續訂下一輪口罩，減少民眾奔波，不過，這部分還要再跟超商做確認。

唐鳳說，口罩實名制3.0上路後，成為口罩販售通路中使用人數最多，民眾24小時都可以到超商預購、取貨，有效提升口罩覆蓋率，目前看起來都還算順利，

(中時 )