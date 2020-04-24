受制台積電、國泰金、富邦金、兆豐金與台塑三寶等重量級集團股表現疲軟，使第一金、台達電、和碩與台灣大等權值股力撐短多無功而返，而被動元件族群有意向上突圍，卻遭法人伺機調節，使盤勢呈現上攻無力，但仍有軟中透堅的企圖心。

集中交易市場今以小漲格局開出後，即在平盤附近呈現量縮狹幅整理架構，盤中雖見部分個股如旺宏、宅經濟與防疫概念之生醫、口罩及清潔用品等股票，尋求單兵突圍，領先盤勢發展。唯市場認同度相對有限，在整體追高意願相當謹慎下，大盤呈高不成、低不就窘境，加權股價指數終場小挫19.15點，報10347.36點，跌幅0.18%，成交1253.43億元。

店頭市場方面，生技與半導體兩大族群仍是短多焦點，領軍盤勢開低震盪走高，持續向季線挑戰，指數終場上漲0.21%，報131.36點，成交363.06億元。預期下周有機會與季線關卡短兵相接，唯前提仍需觀察全球與國內新冠疫情是否持續趨緩，且美油期貨在近兩日自歷史谷底向上大幅反彈後，能否持續止跌回穩。若消息面不惡化，則對盤勢穩步趨堅具正面效益。

亞股方面，周五同樣表現不佳，除澳洲股市逆勢演出外，餘日本、南韓、香港、大陸、新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞、越南、印度及印度等市場，目前全部下挫。

美股電子盤方面，受制市場對美企首季財報有戒心，且北美短期失業人口居高不下，使道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，目前都呈弱勢演出，分別暫報下挫0.48%、0.61%、0.78%與0.88%。

業內人士指出，上檔季線反壓，目前已來到10700點附近，由於下行速度似加快，且台積電在本周並未站穩季線之上，係投資人短線轉趨觀望主因。不過，月線在低檔也有逐漸向上墊高趨勢，在國家隊法人護持盤勢仍不遺餘力下，後市不必過分看淡。

(工商 )