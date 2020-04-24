在「LINE WEBTOON手機漫畫平台」固定連載近3年，網路瀏覽量超過1700萬人次，評分高達9.76的「入伍吧！魔法少女」，推出紀念版的首刷預購，雙作者謝東霖、綜合口味以書中人氣角色「使魔」為原型，與除臭襪大廠sNug腳臭剋星，聯名推出限量專屬贈品「使魔超能除臭襪」，生動可愛的外型，一推出就吸引讀者搶購，發售即霸佔各大網路書店銷售排行榜。

擔任作品編劇的謝東霖，更在臉書上呼籲大家，這次聯名襪款的品質佳，有機會一定要入「腳」這款只送不賣的sNug x使魔聯名「超能除臭襪」！

sNug科技健康襪業者表示，當初是接獲「時報出版」來信，聽說是雙作者謝東霖、綜合口味指定找他們合作，希望為這本人氣新作「入伍吧！魔法少女」打造專屬的贈品除臭襪。

業者進一步表示，因除臭襪紗線是自行進口原料的專利成分，採用純淨美國棉、日本專利物理除臭纖維，再依高密度的紡織法製成，相較一般市面上的除臭襪，成本多了好幾倍，一雙造型除臭襪的價位不比書便宜。因為感受到他們對讀者的誠意，所以，sNug科技健康襪也願意犧牲利潤來支持！

「入伍吧！魔法少女」首刷紀念版四冊套書，博客來、金石堂、誠品三大網路書店皆享預購優惠72折，限量加碼贈送獨家sNug x使魔聯名「超能除臭襪」等周邊贈品。

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