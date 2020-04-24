王忠民店內珍藏絕版書籍。（取自中新網）

大陸吉林長春的78歲老人王忠民守護老書店30年，為了就是把書香傳承下去。

王忠民說，他最近有了「新任務」，就是做木質書架，為他的舊物件們安個家，戴著眼鏡的他異常專注，彷彿是一位行走江湖的俠客，手中的鐵尺就是他的佩劍，陪伴他守護著那些「武林秘籍」，一年又一年。

談起這些「武林秘籍」，王忠民的兒子王丹奇介紹，店內的數千本舊書籍都是父親的珍藏，其中的大部分都是文史哲類。

從1980年代到現在，這家書店已經走過30多年，如藏書樓般一直接待著有緣人，王丹奇介紹，過去書店所在的舊址位置偏、面積小，為了方便讀者就搬到了現在的新址，這也讓更多的人了解到了很多舊書籍的存在。

王忠民說，年輕時出差帶回家的不是紀念品，都是在各個城市買回的書，他看完後就會給他兒子看，也算一種傳承。

王丹奇說，早些年來買舊書的人特別多，因為那時候看書就是最大的娛樂，後來電子閱讀開始普及，來看舊書、買舊書的人就少了，不過，電子時代還能堅持看舊書或者收藏舊書的人，我想大概是因為真的喜歡吧。

王忠民說，書店裡的一些醫藥、數學類書籍目前已成絕版，一部分關於中藥的舊書只有在他這才能找得到，這是讓我最感動的地方，因為我所珍視的書籍還有人在珍藏。店內一位前來尋舊書的男士說，他也是慕名而來，沒想到真的找到了。

王忠民說，他會和兒子將這家書店一直經營下去，為這座城市留住古書香。

(旺報 )