高雄橋頭日前發生女子遭殺害裝入塑膠桶內棄屍，目前偵辦陷入膠著。這起案件不禁讓人想起2015年發生在中橫公路的毛骨悚然鐵桶雙屍案，警方在偵辦2個月期間，歷經多次不可思靈異現象，冥冥中協助警方辦案，讓人稱奇。

2015年7月12日，賴姓男子告訴家人，要與男子楊鴻儒楊到東部旅遊，之後隨即失蹤，楊男也人間蒸發。但賴男的屍體，卻在9月26日被民眾發現，遭塞在藍色鐵桶內，棄屍中橫公路118.5公里高山深谷。

失蹤的賴姓男子，託夢給孫女並告知遭棄屍地點，警方依照孫女說詞奇蹟似的在中橫公路山谷找到藏屍鐵桶。(中時資料庫)

涉嫌重大的兇手楊鴻儒在9月28日遭逮捕，但離奇的是，賴姓男子家屬前往中橫公路棄屍現場招魂時，卻又看見另1個綠色鐵桶卡在3樓半高邊坡，現場傳出陣陣惡臭，意外爆發第2起桶屍案，經查死者為陳姓男子。

檢警調查發現，第2桶屍案的發生時間比第一起更早，且2位死者均與楊鴻儒熟識，且巧合的是，2人都楊鴻儒邀約出遊後就宣告失蹤。

警方尋獲藏屍的鐵桶後，運回殯儀館準備開封驗屍。(中時資料庫)

由於2死者失蹤前都搭上楊鴻儒的凌志休旅車，且2人的機車均由楊男騎至烏日高鐵站附近置放、屍體均以頭下腳上倒栽蔥方式反折塞入鐵桶內，且體內均有鎮定安眠劑Stilnox成份，與楊男載陳姓死者外出途中，特地繞往南屯診所看診、領取藥物相同等7大跡證，因此認定楊男涉嫌重大將其羈押。

賴男家屬在孫女託夢後，前往中橫公路尋找，順利在關原附近找到藏屍鐵桶。(中時資料庫)

警方在冤魂指引下，在中橫公路深谷內，竟然2次發現藏屍的鐵桶，靈異巧合令人稱奇。(中時資料庫)

楊男雖然在第一起案件發生後就遭逮，但始終矢口否認犯案，未料這時開始靈異四起讓警方辦案有如神助，甚至讓專案小組成員大呼「嚇到全身起雞皮疙瘩 」。

原來，當賴姓男子失蹤後，家人向警方報案多日仍無法查出其下落。就在陷入膠著之際，賴男最疼愛的孫女，突然打電話給媽媽表示，夢到阿公說現在人就在「走過紅色的橋，之後經過隧道，在一處有水聲的地方」，且「我被3根樹枝擋住」。

警方依死者孫女的描述研判場景似乎在中橫公路，於是開車沿路尋找，就在經過關原橋、匡廬隧道後，驚見路況完全與賴男孫女描述的場景符合，突然間一名偵查佐突然感覺頭暈，於是下車蹲在路旁休息，想不到才一低頭閉，睜開眼時就見到深谷下方有個鐵桶，趕忙大呼「找到了」。

兇嫌楊鴻儒將好友殺害後，封裝在鐵桶內，載運到中橫公路丟棄在山谷內。(中時資料庫)

為了確認該鐵桶是否就是裝屍體的桶子，辦案員警當下嗆「如果你是賴先生，就請給我們允筊！」接著家屬擲筊請示，連續得到5個允筊 。辦案立刻員警拉著繩子往下攀附欲拉起鐵桶，竟然發現鐵桶就哪在三根樹枝上方。

更懸疑的是，警方在9月25日在台南左鎮山區逮捕楊嫌時，與收留他的吳姓友 人妻子聊天，吳妻提到，楊嫌來自家鴿舍居住的第一晚，就夢到有個體格高瘦、禿頭的男子將她推下床；員警立刻拿賴姓死者的照片給吳妻看，她立即驚呼「推我的人就是他！」 ，讓眾人都覺得不可思議。

但另一位失蹤的陳姓男子下落在哪？警方也毫無頭緒。離奇的是，就在賴姓男子屍體遭發現後，賴男家屬隔２日就前往招魂，

但賴男家屬一到現場，下車走沒多久，就聞到一陣屍臭味，因與尋找賴男時屍體時傳出的異味相當相似，當下就擲筊詢問父親「這裡的魂魄是不是你？」卻得到「哭筊」的否認結果；家屬好奇探頭往下方深谷查看，卻見到有個與當初裝父親的桶子很相似的鐵桶，正巧迎面而來一部公路局公務車， 立即攔車告知對方並報警。

警方報場後將鐵桶拉起，又在鐵桶內發現一具屍體，經比對後竟然是失蹤的陳姓男子。賴女家屬得知後嚇得驚呼，因為家屬說，當時招魂時其實是找錯地點，沒想到竟會意外發現第二桶屍，回想起來，賴男生前個性很正義，應該是他冥冥中引導家人前往發現那個鐵桶，為的就是希望幫助陳姓死者能入土為安。

(中時電子報)