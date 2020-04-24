民進黨立委余宛如2018年11月間在審查《無人載具創新實驗條例》草案時，痛批當時的時力立委高潞以用有「圖利特定廠商」之嫌，高潞以用當時表示，該草案並未得到充分討論，余宛如的指控是「不實抹黑、造謠以及謾罵」，並向台北地檢署控告余妨害名譽，北檢調查後，認為余的發言是可受公評之事，24日對余不起訴處分。

余宛如是2018年11月6日舉行記者會指高潞以用的一己之私，在《無人載具科技創新實驗條例》審查中，對於已經委員會專業審查，不需黨團協商的情況下，以時代力量黨團名義，將法案拉下，要求交付黨團協商。

高潞以用對當時余宛如表示，2018年才施行的「金融科技發展與創新實驗條例」（監理沙盒），從委員會實質審議開始歷經3個月審查，也經黨團協商程序後才立法完成，《無人載具科技創新實驗條例》不到4小時會議時間，審議完成送出經濟委員會，就要逕付二三讀，她認為應爭取更多的討論空間。

高潞以用並向北檢提告余宛如妨害名譽。北檢調後後，認為余的重點都在《無人載具科技創新實驗條例》在立院內的爭議，雖然用詞較為強烈，但依舊為可受公評之事，並表達希望高潞以用提出說明，因此認為妨害名譽罪證不足，不起訴處分。

(中時 )