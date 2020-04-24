鑑識科長謝金霖（右）向縣長張麗善（中）說明查獲的製毒原料。（周麗蘭攝）

縣長張麗善24日頒發破案獎金，她強調日前發生不良分子在派出所前鬥毆事件，她得知後震怒也很沉痛，此種目無法紀、公然挑戰公權力的行為無法容忍。（周麗蘭攝）

同時遭台南、雲林地檢署通緝的毒品犯與通緝犯詹姓男子在虎尾鎮平和橋附近承租倉庫藏匿，24日遭雲林縣警局偵三隊逮捕時，意外在他房間查獲大批三級毒品K他命的製毒工具及原料，研判每次可製毒約1公斤，市價可達180萬元。

縣長張麗善立即頒發破案獎金，她表示，日前發生不良分子在派出所前鬥毆事件，她得知後震怒也很沉痛，此種目無法紀、公然挑戰公權力的行為無法容忍，她藉此機會勉勵警方全力以赴，也為他們加油打氣。

遭逮捕的詹姓嫌犯（40歲）涉及槍砲彈藥、毒品案件遭判刑，雲林地院與台南法院各判4年8月、2年刑期，今年1月應服刑，詹嫌藏匿拒絕服刑，警方埋伏發現他與妻小在虎尾租屋，地點是一家汽車賣場的倉庫。

雲林縣警察局偵三隊聲請搜索票執行搜索，發現他藏身的倉庫一間房間內宛若中型化學工廠，內有各式製毒原料、加熱攪拌器、脫水設備、製毒手冊、玻璃瓶、防毒面具、活性炭等。

偵三隊無法判斷詹嫌製作何種毒品，鑑識科採證後確認是愷他命（俗稱K他命）製程無誤，不過現場未查獲到成品。

偵三隊長張政弘表示，詹嫌並無化工背景，該批製毒工具箱相當專業，研判是他與2018年的毒品案同夥學來。

鑑識科長謝金霖指出，該批器具每次生產0.5至1公斤K他命，製毒過程有毒物汙染之虞，詹嫌自備防毒面罩。

縣長張麗善今（24日）特地前往雲林縣警局頒發破案獎金，她強調毒品威脅治安很大，警方應展現公權力不容挑戰的守護決心。

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(中時 )