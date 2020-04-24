嘉義縣縣長翁章梁今（24）日前往頭橋工業區參訪防護衣國家隊成員-聚陽實業，了解防護衣生產線現況。聚陽從未銷售醫用防護衣，卻是全台第一家生產國際最高P3等級防護衣工廠！嘉義企業在這場防疫戰中，除了有口罩國家隊昭惠公司，又一家防護衣國家隊，翁章梁讚揚聚陽公司是台灣之光，「台灣感謝你們」。

成立超過30年的聚陽公司，是一家專門製造平價流行服飾的成衣廠，在海內外都設有生產線，研發中心設在嘉義縣頭橋工業區。

這條設在頭橋工業區的防護衣生產線，產製目前國際最高P3規格高級醫用防護衣。聚陽公司在新冠肺炎疫情爆發初期，排除萬難包下衛福部10萬件由國外廠生產的緊急防疫訂單，提供台灣防疫第一線醫護人員使用。

由於疫情未漸緩和，全球確診及死亡案例持續攀升，聚陽公司除了海外廠持續生產，決定在嘉義頭橋工業區研發中心再開設一條P3防護衣產線，3月底開始量產，1個月可生產5萬件，從原料端到產品，都是MIT，讓政府防疫工作吃了一顆定心丸。

聚陽公司頭橋工業區廠房面積3600坪，製作成衣員工110人，為了接下防疫的重責大任，又增聘50人，目前有100人直接投入防護衣的生產。

聚陽公司董事何煌清指出，P3防護衣其實是17年前為因應SARS爆發所研發的成果，歷經不斷的測試終於研發出布料與防水膠條完美貼合並取得專利，本來以為可以為國家盡一份心力，但當時台灣SARS警報剛好解除，只能將研發成果記錄成冊。

沒想到，17年後新冠肺炎疫情全球大爆發，這項得之不易的成果達到提前佈局效果，在國家急需防護衣時刻，立即接下生產任務，成為全台唯一生產P3等級防護衣的國家隊成員。

(工商 )