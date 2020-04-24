捷運警察隊標識設計，採象徵中捷藍、綠線合握成「中」字的中捷品牌識別，上面有展翅之金黃色警鴿的捷運警徽，除了有鐵道連結器的意象，並有保護旅客安全之意涵。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市捷運拚今年底通車，各界期待，台中市警察局捷運警察隊將進駐捷運舊社站的共構行政大樓，先編制45名捷運警察投入執行捷運沿線勤務，另沿線交會站、旅客量多的車站並規劃候勤室，採機動性、提高捷運維安。

交通警察大隊警務員許炳來指出，台中捷運警察隊首度招考，將於5月由各單位提出人員申請報考，著重語言及反應能力等，未來獲進用的員警先派往北捷，接受捷運警察的反恐維安應勤基礎訓練，完成後再配合中捷的通車時程，與營運單位共同進行現地專業訓練，可望今年8月調派至台中捷運車站執勤。

警察局表示，捷運綠線全長16．71公里，共18座車站，全程旅運時間32分鐘，綠線為中運量、無人駕駛系統，每列車2節車廂載客量可達536人，車廂間有通道提供乘客移動，營運班距「尖峰5分鐘1班、離峰8分鐘1班」；有緊急須協助時，經車上「緊急通話鈕」與列車行控中心聯繫，由隨車人員與捷運警察一同處置。

台中市警察局捷運警察隊標識設計，採象徵中捷藍、綠線合握成「中」字的中捷品牌識別，上面有展翅之金黃色警鴿的捷運警徽，除了有鐵道連結器的意象，並有保護旅客安全之意涵。

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