中鋼(2002)公布自結營運結果，109年3月為連續第五個月虧損，自結單月合併稅前淨損5.09億元，比2月合併稅前虧損7.94億元減少36%，比去年同期則轉虧。中鋼前3月每股合併稅前淨損約0.16元，為連續第二季虧損。

隨著銷量增加，中鋼3月營收續回溫，合併營收277.54億元，月增6%；3月自家碳鋼銷售量為96.2萬公噸，比2月小增約1萬噸；但因鋼價下跌，自結單月營業淨損擴大至6.98億元，業外則較為改善，3月合併稅前淨損5.09億元，為自去年11月以來，連續第五個月虧損，單月自結每股合併淨損約為0.03元。

今年第一季鋼市不振；中鋼今年1月因營收規模下降，單月虧損12.62億元，2月單月虧損為7.94億元，3月則虧損5.09億元，累計前3月自結合併稅前虧損25.66億元，比去年同期轉虧。2020年前3月每股合併稅前淨損約為0.16元。

因鋼市持續不振，鋼價走跌，中鋼2020年1~3月自結合併營收779.18億元，年減19%；受到鐵礦石等原料行情仍在高檔，自結前3月營業淨損23.79億元，比去年同期營業淨利52.53億元轉虧；前3月自結合併稅前虧損25.66億元，比去年同期的賺51.33億元轉虧。

中鋼今年第一季內銷鋼價跌約3%，整體營收下滑，且成本價格居高不下，營運續虧。第二季受到疫情影響，鋼價4月小漲，5月回跌，6月鋼價跌幅擴大，對營運仍不利。

(時報資訊)