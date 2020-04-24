美股收盤漲多跌少，台股也呈現開高後狹幅震盪走勢，高低點僅差距62點，終場以10347.36點作收，下跌19.15點，跌幅0.18％，成交金額1253.43億元。

惠譽信評最新「全球經濟展望」中進一步削減全球GDP成長預測值至-3.9％，是4月初預期下降幅度的兩倍，IMF日前也發布最新《世界經濟展望報告》也認為由於新冠疫情持續延燒，各國實施封鎖政策並暫停多數經濟活動，導致全球今年經濟前景黯淡，預期全球經濟為-3％，恐面臨經濟大蕭條以來最慘衰退，程度更勝於10年前金融危機，二家數據也是1930年代經濟大蕭條以來最差表現。至於台灣今年經濟成長率，IMF也預估會萎縮4％，國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，即便近期台股與美股反彈均已經將之前跌幅吃掉一半以上，近期在基本面有疑慮下，短線不宜過度躁進。

就技術面來看，簡伯儀觀察，9日KD指標已經從高檔交叉往下，加上整體量能萎縮，顯示指數漲多追價力道保守，日線目前偏向整理格局。不過由於月線目前仍扣抵相對低檔，短線指數可觀察月線支撐，若未跌破指數整理後仍有反彈機會，但反之，月線跌破，大盤將有持續回測壓力。

從周線來看，大盤在經過連續四周周K線收紅後，本周出現收黑，不過觀察整體量價結構仍是維持價跌量縮的格局，加上仍留207點長下影線來看，且周間的高低點仍維持在前一周K線範圍，且周KD指標目前仍維持交叉往上，KD開口持續擴大，代表多方目前仍佔上風，中期整理後，指數應該仍有機會走強。

(時報資訊)