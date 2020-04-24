新冠肺炎疫情使消費者減少外出用餐，加上全球多國實施封城防疫管制，對於連鎖餐飲業者營運造成嚴峻考驗。投顧法人認為，在諸多利空罩頂下，即便是經營體質穩健的王品（2727）、美食-KY（2723）及瓦城（2729）等連鎖餐飲業者，均面臨單季營運陷入虧損的壓力。

美食-KY近期股價持穩81～87元區間震盪，今（24）日股價開低走低，終場下跌2.69％、收於83.2元。瓦城同步開低走跌，終場下跌2.52％、收於212.5元，在觀光股中表現偏弱。王品則在平盤上下小幅震盪，終場以平盤價62.4元坐收，表現相對有撐。

經濟部統計局公布3月餐飲業營收519億元，年減達21％，創統計開辦20年來最大跌幅，主因全球疫情相繼爆發，觀光客驟減加上國人減少外出旅遊及聚餐，宴會活動大幅停擺。且業者對4月展望更悲觀，預期因疫情而損失的營收將擴大至160億元。

經營85度C的美食-KY受中國大陸及美國封城防疫，部分門市暫停營運衝擊，2020年首季自結合併營收47.03億元，季減18.14％、年減17.67％，創5年半低點。投顧法人認為，在中美2大市場同受重創影響，美食首季營運恐出現首次虧損赤字。

展望後市，由於經濟活動復甦緩慢，投顧法人認為美食中國大陸門市同店營收恐維持雙位數衰退，美國則因約3分之1門市暫停營業，營業門市縮短營業時間、移除內用座位，在營運槓桿陣痛期持續下，預期第二季營收將持續衰退、營運亦難逃赤字壓力。

瓦城2020年首季自結合併營收10.97億元，季減4.12％、年減12.3％，降至近5季低點，仍創同期次高。投顧法人認為，瓦城近期開始調降員工加班工時、部分門市營業時間縮短，顯見整體餐飲經營環境惡化跡象，過去穩健成長的瓦城亦將首度遭逢嚴峻逆風。

投顧法人認為，由於民眾避免進入百貨商場等人潮稠密的密閉空間，對於7成以上門市位於百貨商場的瓦城衝擊更大，雖然透過強化外送外帶服務，有助減少營收衰退幅度，但毛利率將難逃衝擊，預期瓦城第二季淡季營運壓力重，單季可能出現首度虧損赤字。

王品2020年首季自結合併營收29.59億元，季減22.07％、年減29.75％，創7年半低點。其中，台灣營收24.3億元、年減1.83％，表現相對有撐。受疫情影響較大的中國大陸營收5.7億元，年減仍達67.84％。

投顧法人指出，新冠肺炎疫情在首季直接衝擊中國大陸市場，台灣市場影響自3月後逐步加劇。王品受中國大陸營收大幅衰退影響，預期首季營運將由盈轉虧，為2015年第四季以來首見，第二季淡季營運則估落於損平邊緣。

(時報資訊)